Şanlıurfa’da jeotermal seraların kurulması için talimat

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte seracılığın geliştirilmesi, yeni jeotermal seraların kurulması ve mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, hazine arazilerinin değerlendirilmesi için ilgililere talimat verdi.

Jeotermal sera yatırımlarının geliştirilmesi için atılan en önemli adımlardan biri olan toplantıda, Vali Erin, bu alanda faaliyet gösterecek bir şirket kurulmasını ve jeotermal alanlardaki hazine arazilerinin değerlendirilmesi için ilgililere talimat verdi. Şanlıurfa'nın jeotermal seracılık için Türkiye'ye örnek oluşturması ve bu örneğin yaygınlığının artırılması amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı fizibilite desteği kapsamında desteklediği, GAP Seracılar Birliği Derneği tarafından uygulanan "Şanlıurfa Karaali ve Tuzluca Köylerinde Bin dekar jeotermal sera kurulum projesi ve fizibilite raporunun hazırlanması, proje teknik destek ve tanıtım hizmetlerinin yürütülmesi projesi" kapsamında toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Türkiye Jeotermal Araştırma ve Tesisler A.Ş. Genel Başkanı Prof. Dr. Orhan Mertoğlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, GAP Seracılar Birliği Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz ve dernek yatırımcı üyeleri katıldı.

Şanlıurfa'da her alanda büyük potansiyeller olduğunu ancak bu potansiyeli değerlendirmede sorun yaşandığını ifade eden Vali Erin, turizm alanında kurulan Turizmi Geliştirme A.Ş.'nin faaliyete girmesi ve 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle birlikte Şanlıurfa'nın uluslararası alanda hiç olmadığı kadar gündeme taşındığını hatırlattı. Şirketin, kamu-özel sektör ortaklığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerinin kar amaçlı yapılmadığını, şehrin faydasına çalıştığını anımsattı. Turizm alanında faaliyet gösterecek Turizm Yatırım A.Ş.'nin de kuruluşunu tamamladıklarını kaydeden Vali Erin, gerçekleşecek yatırımlarda özel sektöre öncülük edecek, yabancı yatırımcıya güven verecek bir şirket olacağını söyledi. Üçüncü bir şirketi de jeotermal seracılık alanında faaliyet gösterecek bir şirket olarak planladıklarını dile getiren Vali Erin, yapılan fizibilite çalışmaları, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın destekleri ve işadamlarının katılımıyla bunu başarabileceklerini inandığını söyledi.

Toplantının açılışında, Şanlıurfa - Karaali Jeotermal Alanı ve yakın çevresinin kronolojik gelişme süreci hakkında bilgiler veren Prof. Mertoğlu, Şanlıurfa Karaali jeotermal alanının, 1970'li yıllarda soğuk su amaçlı açılan bir kuyudan jeotermal suyun çıkmasıyla tesadüfen bulunduğunu, 1992 yılından itibaren ise jeotermal amaçlı çalışmaların Şanlıurfa İl Özel İdaresi tarafından yapıldığını hatırlattı.

Karaali'de 1996-1997 yıllarında genellikle 250 metre derinlikte açılan kuyulardan elde edilen jeotermal kaynakla seracılık uygulamalarının başladığını ve bugün planlaması yapılan 1000 dönümlük sera çalışması için en az 800 metre derinlikte yeni kuyuların açılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin jeotermal sera uygulamalarında 4 bin 500 dönüm ile dünya lideri olduğunu kaydeden Mertoğlu, jeotermal elektrikte ise Türkiye'nin bin 400 megawatt ile dünya dördüncüsü olduğunu söyledi. Türkiye'nin son 15 yılda en büyük büyümeyi bu alanda yaptığını ifade eden Mertoğlu, kamu yatırımları ile yönlendirilen jeotermal yatırımlara özel sektörün yatırım yapmasıyla sektörün büyüdüğünü, Şanlıurfa'da da özel sektörün jeotermal seracılık yatırımlarıyla gelecek adına ümit verdiğini dile getirdi.

Jeotermal kaynakların geliştirilmesi ve seracılık başta olmak üzere jeotermal kaynaklara bağlı sanayinin teşvik edilmesi konularına değinen Mertoğlu, proje kapsamında yapılan jeotermal saha etüdü, kuyu lokasyonları ve jeotermal alan işletmesi hakkında bilgiler verdi.

Yapılan fizibilite çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenen yatırım çalışmalarını değerlendiren Vali Abdullah Erin, yatırım çalışmalarına kamu ve STK desteğiyle kurulabilecek yeni bir şirket, YİKOB ve özel sektör işbirliğiyle başlanabileceğini ifade ederek, YİKOB yetkililerine bu alanda faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurulması için hazırlık çalışmalarına başlamaları talimatı verdi.

Jeotermal alanlardaki hazineye tahsisli alanların değerlendirilmesi için de talimat veren Vali Erin, Şanlıurfa'nın jeotermal alandaki yatırım potansiyelinin oldukça büyük olduğunu ve bu alanın Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak da planlanabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA