Şanlıurfa’da kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı

Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan millet evlerindeki kurslarla kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunmaları hedeflenirken, meslek öğrenen kadınların bu kurslara ilgisi yoğun oluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Şanlıurfa’da kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı

Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan millet evlerindeki kurslarla kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunmaları hedeflenirken, meslek öğrenen kadınların bu kurslara ilgisi yoğun oluyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki millet evleri ile kadınlara pozitif ayrıcalık sunuyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, millet evlerindeki meslek edindirme ve hobi kursları ile kadınlara yeni yaşam alanları sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Millet evindeki el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma ve Kur-an'ı Kerim kurslarına katılan kadınlar, usta öğreticilerden teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Ahmet Yesevi Millet Evine kadınların ilgisi yoğun olurken, kreş hizmetinin bulunduğu millet evinde anneler kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğreniyor, çocukları da yaşıtlarıyla hem eğleniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

Öte yandan, eğitim aldıkları kursları başarıyla tamamlayan kursiyer kadınlara ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim ediliyor.

Şanlıurfa’da kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı

Şanlıurfa’da kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı

Şanlıurfa’da kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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