Şanlıurfa’da kapanmaya saatler kala bayram telaşı yaşanıyor

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan kısıtlama öncesi Şanlıurfa'da vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan "Tam kapanma" süreci öncesi bayram alışverişi yapmak isteyenler, kuralları unuttu.

Kentte, yoğun kalabalığın yaşandığı Haşimiye Meydanı çevresi ile tarihi çarşılar bölgesinde zabıta ekipleri sık sık sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu.

Esnaf kalabalıktan dolayı memnun olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise kapanma öncesi alışveriş için dışarı çıktığını söyledi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI