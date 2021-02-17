Şanlıurfa'da kaza: Yolcu otobüsü tıra çarptı! 3 ölü, 30 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen katliam gibi trafik kazasında, yolcu otobüsü şoförünün kaygan yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tıra arkadan çarpmasıyla, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

30 KİŞİ YARALANDI

Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 Özel Diyarbakır yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde, kaygan zeminin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu derhal yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, 30 kişi ise yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede, trafiğin kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.