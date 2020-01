Şanlıurfa’da koordinasyon toplantıları devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül tarafından 13 ilçede başlattığı 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantıları devam ediyor.

Karaköprü ilçesinde başlayan koordinasyon toplantılarının ikincisi Siverek ilçesinde, üçüncüsü ise Haliliye ilçesine yapılarak 2020'de yapılacak olan hizmetler ve projeler masaya yatırıldı. Beyazgül'ün başkanlık yaptığı toplantıya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli Ahmet Akay, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi üst yönetimi ile birim amirleri katıldı.

"İcraata yöneleceğiz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Beyazgül, "Burada Haliliye'yi masaya yatıracağız, Halili'ye ilişkin bütün konuları notlarımızı alacağız ve sonra tekrar bir çalışma yapacağız, eşleştirme yapacağız ve müdürler işi takip edecek. Artık kimse kimseye talimat veremeyecek. Bu bir nevi eşleştirme toplantısıdır. Yapılacak işler içinde yerinden talimat toplantısıdır. Bu toplantıların bir an önce diğer ilçelerde de yapılmasını temenni ettiklerini söylediler, bizde toplantılarımızın verimli olduğunu gördük aynı şekilde vekilimizin de duygu ve düşüncelerine uygun olarak önümüzdeki hafta içerisinde bütün ilçelerimizi masaya yatıralım bitirelim, yol haritamız ortaya çıksın. Artık kitapçığımızı da basalım her ilçe için bir tane basacağız. Birlikte yolumuza devam edeceğiz. Şunu böyle tasarladım kafamda şu vardı bu vardı yok, ne yapacağız kafamızdakilerini masaya yatıracağız, hemen icraata yöneleceğiz, çalışmaya yöneleceğiz, üterime yöneleceğiz çünkü biz biliyoruz ki zamanız çok fazla değil bir bakıyoruz ki 5 sene dolup gitti ve biz daha bunu yapacaktık diyeceksiniz hayır zaman bitti onun için de bizim kendi çalışma arkadaşlarımıza da bunu ifade ediyorum. Biz üretken ve bir an önce işi bitiren arkadaşlarımız olsun istiyoruz Urfa için bu çok önemli. Her ne kadar belediyelerin büyükşehir ve küçük belediyeler olarak bir ayrım yapılmışsa dahi gerek seçim öncesi, gerek ise çalışmaya başladığımızdan bu yana şunu gördük aslında bu belediyeler bir bütünlük arz ediyor. Bir çalışma ortaya koyacağız, çalışmayı başlattık 13 ilçemizi irtibata geçirdi. Bütün yolları yapalım dedik kilitli taşı bizden işçilik ve kum malzemesi sizden bitirelim çıkalım gitsin yani işleri nasıl bütünleştirir bunun çalışmasına da başlıyoruz. Bugün kilitli taşımız bir yerden yapılıyor bunu üçe çıkarın dedik ilçelerimizin doğrudan temin hiçbir sıkıntıya girmeden kilitli taşı bizden alsın işine baksın kırsal alanlar için. İşlerin nasıl süratli biteceği, işbirliği içerisinde daha iyi neler yapılabilecek çalışması yapıyoruz. Vekillerimiz zaman zaman bu toplantılarımıza katılıyorlar. Demek ki bu ekipten insanlar ümitliler, bunu gösteriyorlar, bu ümidi boşa çıkarmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA