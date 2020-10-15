Şanlıurfa'da korkunç kaza! 15 yaralı
Şanlıurfa'da bir işçi servisi, vardiyadan çıkan işçileri şehir merkezine getirdiği sırada bir benzin istasyonuna girerken otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü, istasyonun bahçe duvarına çarptı. Çağrılan ambulanslarla yaralı 15 kişi hastaneye kaldırırken polis ise inceleme başlattı.
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15 Ekim 2020 Perşembe 11:44
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