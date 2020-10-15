Şanlıurfa'da korkunç kaza! 15 yaralı

Şanlıurfa'da bir işçi servisi, vardiyadan çıkan işçileri şehir merkezine getirdiği sırada bir benzin istasyonuna girerken otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü, istasyonun bahçe duvarına çarptı. Çağrılan ambulanslarla yaralı 15 kişi hastaneye kaldırırken polis ise inceleme başlattı.