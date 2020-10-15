  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Şanlıurfa'da korkunç kaza! 15 yaralı

Şanlıurfa'da korkunç kaza! 15 yaralı

Şanlıurfa'da bir işçi servisi, vardiyadan çıkan işçileri şehir merkezine getirdiği sırada bir benzin istasyonuna girerken otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü, istasyonun bahçe duvarına çarptı. Çağrılan ambulanslarla yaralı 15 kişi hastaneye kaldırırken polis ise inceleme başlattı.

Gonca Derin'den Ebru Şallı'ya zehir zemberek açıklamalar!Gonca Derin'den Ebru Şallı'ya zehir zemberek açıklamalar!

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye ihanet mi etti? İşte o görüntülerOnur Ünlü Hazar Ergüçlü'ye ihanet mi etti? İşte o görüntüler

Oyun oynarken ayağına çivi battı! Çığlığı yürekleri dağladıOyun oynarken ayağına çivi battı! Çığlığı yürekleri dağladı

Hava durumu 15 - 16 - 17 Ekim 2020 Üç ilde sağanak yağış bekleniyor!Hava durumu 15 - 16 - 17 Ekim 2020 Üç ilde sağanak yağış bekleniyor!

 

15 Ekim 2020 Perşembe 11:44
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Şanlıurfa'da korkunç kaza! 15 yaralı
Şanlıurfa'da korkunç kaza! 15 yaralı
Ece Üner'den Kadir Şeker açıklaması: ''Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor''
Ece Üner'den Kadir Şeker açıklaması: ''Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor''
Oyun oynarken ayağına çivi battı! Çığlığı yürekleri dağladı
Oyun oynarken ayağına çivi battı! Çığlığı yürekleri dağladı
Emirgan sahilinde intihar girişimi! Erkek arkadaşıyla tartışıp denize atladı
Emirgan sahilinde intihar girişimi! Erkek arkadaşıyla tartışıp denize atladı
Hava durumu 15 - 16 - 17 Ekim 2020 Üç ilde sağanak yağış bekleniyor!
Hava durumu 15 - 16 - 17 Ekim 2020 Üç ilde sağanak yağış bekleniyor!
Kaputtan çıkan yılan sürücüyü şoka uğrattı!
Kaputtan çıkan yılan sürücüyü şoka uğrattı!
Sevgilisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Gamze'nin son görüntüleri!
Sevgilisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Gamze'nin son görüntüleri!
Ormanda peşine puma takılan gencin zor anları!
Ormanda peşine puma takılan gencin zor anları!
Araca çarpmamak için manevra yapınca kazayı da beraberinde getirdi!
Araca çarpmamak için manevra yapınca kazayı da beraberinde getirdi!
''Çocuğumu dövdün'' kavgasında sandalye ve kovalar havalarda uçuştu!
''Çocuğumu dövdün'' kavgasında sandalye ve kovalar havalarda uçuştu!