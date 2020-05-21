Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildi
Şanlıurfa’da Mardin kara yolunun Dağyanı mevkisinde sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
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21 Mayıs 2020 Perşembe 14:35
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