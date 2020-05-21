  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildi

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildi

Şanlıurfa’da Mardin kara yolunun Dağyanı mevkisinde sosyal mesafe kuralına uymayarak kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''

Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''

Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Osmanlı Devleti kuruluyor!Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Osmanlı Devleti kuruluyor!

Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!

 

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:35

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildi
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan minibüs devrildi
Hırsızlık yapacaktı! Üçüncü kattan düşüp öldü
Hırsızlık yapacaktı! Üçüncü kattan düşüp öldü
65 yaş üstü vatandaşlar seyahat belgesi için kaymakamlıklar akın etti!
65 yaş üstü vatandaşlar seyahat belgesi için kaymakamlıklar akın etti!
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''
Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı! Camilerimizde bayram namazı kılınacak mı?
Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı! Camilerimizde bayram namazı kılınacak mı?
Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''
Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''
İftarda gözleme yiyeceklerdi! Tandır sacını açık bırakınca evi yaktılar
İftarda gözleme yiyeceklerdi! Tandır sacını açık bırakınca evi yaktılar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı! HES kodu kullanıma açıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı! HES kodu kullanıma açıldı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!
Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü
Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü