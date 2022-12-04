SON DAKİKA | Şanlıurfa'da korkutan patlama: İş yeri kullanılamaz hala geldi: Yaralılar var!

SON DAKİKA | Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı bir apartmanın altında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. v

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SON DAKİKA | Şanlıurfa'da korkutan patlama: İş yeri kullanılamaz hala geldi: Yaralılar var!

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir apartmanın altında bulunan iş yerinde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Akçakale'ye bağlı Süleymanşah Mahallesi'nde yaşandı. 6 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 6 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Patlamanın neden kaynakladığının araştırıldığı öğrenilirken patlama nedeniyle 3 işyeri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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