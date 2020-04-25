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Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 489 bin lira ceza

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza kesildi.İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güvenlik güçlerince kent...

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 489 bin lira ceza

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güvenlik güçlerince kent genelinde denetimler yapıldı.

Soka çıkma kısıtlamasının ilk ilk gününde, yasaklara uymadığı tespit edilen 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza uygulandı.

Güvenlik güçlerince kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor.

Kaynak: AA




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