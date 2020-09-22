Şanlıurfa'da minibüs kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsa Y'nin kullandığı 80 BA 308 plakalı minibüs, Çamlıdere ve Baltutan mahalleleri arasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Daş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.