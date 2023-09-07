Şanlıurfa’da okullar daha güvenli hale getirilecek

11 Eylül'de başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi Şanlıurfa'da yaklaşık 700 bin öğrencinin ders başı yapacağını hatırlatan Vali Şıldak, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra asayiş ve trafik gibi bütün tedbirlerin alındığını kaydetti.

Trafik ve trafik eğitimi, okul giriş çıkış saatlerinde trafik akışının sağlanması, yaya önceliği, trafik tedbirleri, fiziki tedbirler, servis denetimleri, narkotik gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri, kamera sistemleri ve okul çevrelerindeki satıcı denetimleri gibi birçok konunun hassasiyetle ele alındığı toplantıda Vali Şıldak, tüm kurumlarımızla birlikte hareket ederek en küçük bir olaya bile taviz verilmeyeceğini belirtti.

Bu yıl eğitim öğretimle ilgili denetimlerde hassas davranacaklarının altını çizen Vali Şıldak, "Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim kurumlarında temel eğitim ve orta öğretim eğitimi 11 Eylül'de başlayacak. Şimdiden bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlimizde 700 binin üzerinde öğrencimiz için zil çalacak, ders başı yapmış olacaklar. İnşallah 11 Eylül günü biz de bir açılış töreni ile eğitim öğretim yılını başlatmış olacağız. Bütün hazırlıklar yapılıyor. Bu hafta bazı sınıflarımız uyum haftası içerisinde okullarımıza başladılar. Okullarımızın deprem sonrası hazırlıkları tamamlandı ve herhangi bir konuda eksikliğimiz yok. Bakım, onarım ve temizlik çalışmaları da yapılarak okullarımız kapılarını açmış olacak" ifadelerini kullandı.

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Okul çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alınacağını vurgulayan Vali Şıldak, "Okul çevresi ve bütün yerleşim yerlerinde çocuklarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde herhangi bir olumsuz etkiden uzak bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için güvenlik tedbirlerimizi gözden geçirdik. Emniyet, jandarma ve okul idareleri olarak bütün velilerimizin de desteğini alarak Şanlıurfa ili genelinde en uzak noktamıza kadar gerek il merkezinde gerekse ilçelerimizde güvenli ortamları sağlamak adına çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin yanlarında olacağız. Onları her türlü zararlı kötü alışkanlıklardan ve olumsuz etkilerden uzak tutmak, sadece ve sadece dersleriyle, okullarıyla buluşturmak, onlara eğitim ortamlarında bu süreci sağlamak adına bütün kadrolarımızla görev başında olacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra, Vali Yardımcıları Erinç Demir ve Ahmet Fatih Sungur, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)