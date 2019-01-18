Şanlıurfa’da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Ebru M.'nin kullandığı 33 NIN 63 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA