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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Metin Sevincek (28) yönetimindeki 02 AP 784 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü ile Medine Sevincek (27), Ali Taş (19),...

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Metin Sevincek (28) yönetimindeki 02 AP 784 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Medine Sevincek (27), Ali Taş (19), Ahmet Yasin Sevincek (1) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA




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