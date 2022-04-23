Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalında düştü! Ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Alınan bilgilere göre 22 Nisan'da Bakımlı köyü yakınlarında bulunan sulama kanalına 06 DC 6939 plakalı bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

Bölgede inceleme başlatan ekipler aracın sudan çıkarmış, Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cansız bedenlerine ulaşmıştı. Olayda boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tedavi altına alınmış, kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ve dalgıç polis ekipleri, su altında ve su üstünde yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde Bünyamin Nerede ve İlhan Damar'ın cesetlerini buldu.

Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı da 5'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

-Mehmet Reşat Demir

-İzzettin Açıkgöz

- Alican Demirli

-Bünyamin Nerede

- İlhan Damar