Şanlıurfa’da PKK’lı terörist yakalandı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde istihbarat güçleri tarafından tespit edilen bir terörist yakalandı.

Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre, bir teröristin Bozova ilçesinde bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen terörist için kentteki önlemler artırıldı.

Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristi ilçe kırsalındaki bir mahallede yakaladı.

Kaynak: İHA