Şanlıurfa'da PKK/PYD'li terörist yakalandı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist yakalandı.

Suruç'un Ak Ziyaret Mahallesi'ndeki sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen kişiyi fark etti. Askerlerin yakaladığı şüphelinin, terör örgütü PKK/PYD'li olduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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DHA