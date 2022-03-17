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  3. Şanlıurfa'da Ramazan kolisi almak isteyen Suriyeliler birbiriyle yarıştı

Şanlıurfa'da Ramazan kolisi almak isteyen Suriyeliler birbiriyle yarıştı

Şanlıurfa'da Ramazan ayı öncesi dağıtılacak olan yardım kolilerinden almak isteyen Suriyeliler, isim yazdırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen Suriyelilerin yoğun bulunduğu Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ramazan ayında yardım kolisi dağıtmak için başvuruları toplamaya başladı. Atatürk Mahallesi'nde hizmet binası önüne sabah saatlerinde gelen Suriyeliler, isim yazdırma telaşına girdi. 

Şanlıurfa'da Ramazan kolisi almak isteyen Suriyeliler birbiriyle yarıştı

BİRBİRLERİYLE MÜCADELE ETTİLER

Çoğunluğu çocuklu kadınlardan oluşan yüzlerce Suriyeli, isim yazdırmak için adeta birbirleriyle mücadele etti. İsimlerini yazdıran Suriyelilere, Ramazan ayı öncesinde içerisinde çeşitli gıda maddeleri bulunan yardım paketleri verileceği ifade edildi. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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