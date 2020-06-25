Şanlıurfa'da salgın artıyor! 71 binada karantina uygulanacak
Şanlıurfa'da İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla 1 mahalle, 4 sokak ve 71 binada koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulanacak.
Koronavirüs vakalarının arttığı illerimizden olan Şanlıurfa'da karantinaya alınan bina sayısı artmaya devam ediyor.
İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde yeni karantina kararları aldı. Kurulun kararında, Karaköprü ilçesinde 1 sokak, 35 bina, Haliliye ilçesinde 19 bina, Eyyübiye ilçesinde 9 bina, Ceylanpınar ilçesinde 1 mahalle, 1 sokak, 3 bina, Suruç ilçesinde 1 bina, Viranşehir ilçesinde 1 sokak, 3 bina, Siverek ilçesinde 1 sokak, 1 bina, Hilvan ilçesinde 1 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
26 BİNADA KARANTİNA SONLANDIRILDI
1 sokak ile 26 binada ise karantina uygulamasına son verildi.
HABERE YORUM KAT