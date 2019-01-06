Şanlıurfa’da Sarıkamış için yürüdüler

ŞANLIURFA'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Topçu Meydanı'nda başladı. Yürüyüşe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Jandarma komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, STK temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, ellerinde metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan kalabalık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez', "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüş Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur tarafından şehitler için okunan dua son buldu.

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DHA