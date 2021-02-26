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  3. Şanlıurfa'da şaşırtan buzağı: 6 ayak, 2 kuyruk ve 2 kafayla doğdu!

Şanlıurfa'da şaşırtan buzağı: 6 ayak, 2 kuyruk ve 2 kafayla doğdu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen bir buzağının 6 ayak, 2 kuyruk ve 2 kafayla doğması, şaşkınlığa sebep oldu. İneğin doğum esnasında zorlanması üzeirne fark edilen durumun ardından Veteriner Hekim Hikmet Daşçı, buzağının sezaryenle alınmasına karar verdi.

Şanlıurfa'da şaşırtan buzağı: 6 ayak, 2 kuyruk ve 2 kafayla doğdu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğan 2 kafa, 2 kuyruk ve 6 ayaklı buzağı, görenleri hayrete düşürdü. Çıkrık Mahallesi'nde yaşayan bir üreticinin ineğinin doğum esnasında zorlanması üzerine haber verilen Veteriner Hekim Hikmet Daşçı, yavrunun sezaryenle alınmasına karar verdi. Zorlu bir operasyonun ardından 6 ayak, 2 kafa ve 2 kuyrukla dünyaya gelen minik buzağı, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. 

Şanlıurfa'da şaşırtan buzağı: 6 ayak, 2 kuyruk ve 2 kafayla doğdu!

SEZARYENLE DOĞUM YAPTI

Veteriner Hekim Daşçı'nın AA muhaberine verdiği röportajda, olay yerine vardığında hayvanın 4 - 5 saattir doğumda olduğunu ve normal doğum yaptırabilmek için muayene edildiğini, ancak mümkün olmadığı görülünce operasyona karar verdiğini ifade etti. Doğum esnasında 2 kuyruk gördüğünü ve bir anormallik sezdiğini söyleyen Daşçı, yavruların birbirine dolandığını düşündüklerini ancak yavruyu çıkarınca 2 kafa, 2 kuyruk ve 6 bacaklı bir buzağıyla karşılaştığını belirtti. 

Şanlıurfa'da şaşırtan buzağı: 6 ayak, 2 kuyruk ve 2 kafayla doğdu!

VETERİNER HEKİM, OLASI SEBEPLERİ SIRALADI

Bunun üzerine yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen Daşçı, bunun binde bir meydana gelen bir olay olduğunu, koyunlarda daha muhtemel 5 bacaklı, 2 kafalı yavruya bir buzağıda ilk kez rastladığını ifade ederek durumun sebebini çevresel faktörler, yanlış ilaç uygulamaları veya anne - babadan yavruya geçebilen kalıtsal bozukluklar olarak açıkladı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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