Şanlıurfa'da sel sularına kapılan tır sürücüsü bulundu!

Şanlıurfa'da meydana gelen şiddetli yağışlar sonrası sel meydana gelmiş ve 19 kişi yaşamını yitirmişti. Yaşanan sel felaketinde ise bir tır sel sularına kapılıp metrelerce sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Sel sularına kapılan tırın içindeki sürücü ise arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

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Şanlıurfa'da sel sularına kapılan tır sürücüsü bulundu!

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden sonra 19 kişi yaşamını yitirmiş kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının ise sonuna gelinmişti. Son olarak Şanlıurfa'da sel sularına kapılan bir 24 yaşındaki Emin Ergün tırın içinde gözden kaybolmuştu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrasında ise Şanlıurfa Valiliği önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu.

KAYBOLAN TIR SÜRÜCÜSÜ BULUNDU

Şanlıurfa Valiliğin açıklamasında, "Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Hilvan Karayolu üzerinde meydana gelen sel afetinde 15.03.2023 günü sel sularına kapılarak, kullanmakta olduğu 27 AHG 644 plakalı tırı ile birlikte kaybolan tır sürücüsü Emin Ergün'ün (Birecik-1999) cansız bedeni; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından teknik cihazlarla ve dalgıçlarla sürdürülen aramalar sonucunda 24.03.2023 günü, saat 13.17 sıralarında kıyıdan 2 kilometre Atatürk Barajı içerisinde, 10 metre derinlikte, Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulunmuş ve Bozova Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan tır sürücüsü bulundu!

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