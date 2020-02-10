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Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı

Şanlıurfa'da seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı

Şanlıurfa'da seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesi Mezra Mahallesi'nde S.T. yönetimindeki 01 AJ 500 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü S.T.'nin kapıyı kırarak kurtulduğu araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı

Şanlıurfa’da seyir halindeki araç alev aldı

Kaynak: İHA




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