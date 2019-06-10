Şanlıurfa’da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

ŞANLIURFA'da, ihbar üzerine gelen uzman ekibin fünyeyle patlattığı şüpheli paketten kağıt parçaları çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Abide köprülü kavşağında meydana geldi. Kavşakta şüpheli paket olduğunu gören sürücüler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde fünyeyle patlatılan paketten, kağıt parçaları çıktı.

FOTOĞRAFLI

DHA