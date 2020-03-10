Şanlıurfa'da şüphelilerin açtığı ateşte 3 bekçi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa’da "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelilerin ateş açması sonucu 3 bekçi yaralandı.

Polis ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüp Peygamber Caddesi'nde ikiz plaka taşıdığı gerekçesiyle bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildekiler, bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladı.

Daha sonra bir sokakta bekçilerle karşılaşan şüphelilerin, yaşanan boğuşma sırasında ateş açması sonucu 3 bekçi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polisin sevk edilmesinin ardından biri vurularak hafif şekilde yaralanan 2 zanlı, ekiplerce gözaltına alındı.

Bu arada, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bekçileri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kaynak: AA