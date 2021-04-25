Hatay'da traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybettiElazığ'da kaçak avcılara para cezası kesildiBilecik'te sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır devrildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı: Kararlılıkla devam edeceğiz!Gaziantep'te ilginç olay! Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulunduMuğla'da kısıtlamayı yok sayan 32 kişiye 110 bin TL idari para cezası uygulandıAnkaraspor -Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Teşkilat dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?Siirt’te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandıHalı saha maçında sürpriz evlilik teklifi: Sakatlandı sandı yüzükle karşılaştı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şanlıurfa'da tartışma kanlı bitti: Kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

Şanlıurfa'da tartışma kanlı bitti: Kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

Şanlıurfa'da bedensel engelli Emrah B., tartıştığı kardeşi kardeşi Musa B.'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Şanlıurfa'da tartışma kanlı bitti: Kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede şiddetlenen tartışmada mutfaktan bıçağı alan bedensel engelli ağabey Emrah B., kardeşi Musa B.'yi (42) bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, yakınları tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, Emrah B.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Şanlıurfa'da tartışma kanlı bitti: Kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT