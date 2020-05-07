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  3. Şanlıurfa'da taşlı sopalı arazi kavgası! Akraba iki aileden 7 yaralı, 8 gözaltı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı arazi kavgası! Akraba iki aileden 7 yaralı, 8 gözaltı

Şanlurfa'ya bağlı Viranşehir'de iki kuzen arasında çıkan arazi anlaşmazlığı akrabalarında dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 8 kişi de gözaltına alındı.

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07 Mayıs 2020 Perşembe 16:28

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