Şanlıurfa'da taşlı sopalı arazi kavgası! Akraba iki aileden 7 yaralı, 8 gözaltı
Şanlurfa'ya bağlı Viranşehir'de iki kuzen arasında çıkan arazi anlaşmazlığı akrabalarında dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 8 kişi de gözaltına alındı.
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07 Mayıs 2020 Perşembe 16:28
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