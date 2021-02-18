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Şanlıurfa'da taşlı, sopalı, silahlı mağara kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir mağarada yaşanan taş, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. Kavganın iki grup arasında, alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

Şanlıurfa'da taşlı, sopalı, silahlı mağara kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda, bir mağarada buluşan ve aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Taş, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre, Eyyübiye ilçesinde bulunan Topdağı Mahallesi'nde, dağlık bölgede yer alan bir mağarda, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle taş, sopa ve silahların konuştuğu olayda, 6 kişi yaralanırken 33 yaşındaki Mahmut Kama, olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI 

İhbar üzerine bölgeye intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralıları kent merkezindeki hastanelere sevk etti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri, kurşunlara hedef olmuş bir otomobil ve iki adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurda'da taşlı, sopalı, silahlı mağara kavgası: 1 ölü, 6 yaralıŞanlıurda'da taşlı, sopalı, silahlı mağara kavgası: 1 ölü, 6 yaralıŞanlıurda'da taşlı, sopalı, silahlı mağara kavgası: 1 ölü, 6 yaralıŞanlıurda'da taşlı, sopalı, silahlı mağara kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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