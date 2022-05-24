Şanlıurfa'da tepki çeken görüntü: Kuran kursunda küçük çocuklara şiddet!

Sosyal medyada yayımlanan şiddet görüntülerinin Eyyübiye ilçesindeki Hayati Harrani Kuran kursunda çekildiği öne sürüldü. Söz konusu görüntülerde görevlinin küçük çocuğa elini açmasını söylediği daha sonra ise elindeki sopayla küçük çocuğun eline vurduğu görüldü.

Videoda küçük çocuğun hissettiği acıya rağmen görevlinin vurmaya devam ettiği, elini açması için emir verdiği görülürken birden fazla kez çocuğa vurması ise tepki çekti.

Görevlinin diğer çocuklara da vurduğu görülürken yetkililerin bu konuda açıklama yapması bekleniyor.