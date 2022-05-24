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Şanlıurfa'da tepki çeken görüntü: Kuran kursunda küçük çocuklara şiddet!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Hayati Harrani Kuran kursunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir görevlinin elindeki sopayla küçük çocuğa vurduğu anlar tepki çekti.

Sosyal medyada yayımlanan şiddet görüntülerinin Eyyübiye ilçesindeki Hayati Harrani Kuran kursunda çekildiği öne sürüldü. Söz konusu görüntülerde görevlinin küçük çocuğa elini açmasını söylediği daha sonra ise elindeki sopayla küçük çocuğun eline vurduğu görüldü. 

Şanlıurfa'da tepki çeken görüntü: Kuran kursunda küçük çocuklara şiddet!

Videoda küçük çocuğun hissettiği acıya rağmen görevlinin vurmaya devam ettiği, elini açması için emir verdiği görülürken birden fazla kez çocuğa vurması ise tepki çekti. 

Görevlinin diğer çocuklara da vurduğu görülürken yetkililerin bu konuda açıklama yapması bekleniyor. 

Şanlıurfa'da tepki çeken görüntü: Kuran kursunda küçük çocuklara şiddet! Şanlıurfa'da tepki çeken görüntü: Kuran kursunda küçük çocuklara şiddet! Şanlıurfa'da tepki çeken görüntü: Kuran kursunda küçük çocuklara şiddet!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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