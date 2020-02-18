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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne yardım ve yataklık eden şüphelilere yönelik Bozova ilçesinde tespit edilen bazı adreslere operasyon yapıldı.İl...

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne yardım ve yataklık eden şüphelilere yönelik Bozova ilçesinde tespit edilen bazı adreslere operasyon yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA




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