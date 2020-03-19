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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kentte bazı...

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA




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