Şanlıurfa’da terör propagandasına 3 gözaltı
ŞANLIURFA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan Uğur Y., Mustafa Y. ve Civan T. sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
DHA
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