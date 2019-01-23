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Şanlıurfa’da terör propagandasına 3 gözaltı  

ŞANLIURFA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da terör propagandasına 3 gözaltı  

ŞANLIURFA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan Uğur Y., Mustafa Y. ve Civan T. sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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