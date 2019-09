Şanlıurfa’da teröre tepki yürüyüşü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör saldırısını kınamak amacıyla Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde teröre tepki yürüyüşü düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı hain saldırı, Şanlıurfa'da yürüyüş ile lanetlendi. Yapılan yürüyüşe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), belediye başkanları ve binlerce Şanlıurfalı vatandaş katıldı. Yürüyüş Balıklıgöl'den başlayarak Ulu Camisi'nde son buldu.

Vatandaşlar yürüyüş boyunca ellerindeki Türk bayraklarıyla terörü kınayan sloganlar attı. Yürüyüş sonunda Sivil Toplum Kuruluşları adına Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, açıklama yaptı. Yavuz, açıklamasında, "Sahip olduğu üstün ahlaki, vicdani hasletleriyle aziz milletimiz dili, dini, milliyeti ne olursa olsun var olan her insana eşref-i mahlukat, yani varlığın en şereflisi olarak değer vermiş, farklılıkları zenginlik sayarak birlik ve beraberlik içinde bin yıldır tüm milletlerin gıpta ile baktığı bir devlet geleneğini yaşatmıştır. Hür ve bağımsız devlet anlayışımızı kıyamete kadar yaşatacağımızı, istikbalimize kasteden herkes çok acı şekilde öğrenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazı, Zazası, Çerkezi, Boşnağı ile aynı manevi hassasiyetlere sahip olan milletimiz, ay yıldızlı al bayrağımızın altında tek yumruk olmuş, kutsal vatan toprağımız, hürriyet ve bağımsızlığımız için her türlü fedakarlığı göstermiş, bu uğurda gerekirse canını vererek şehadet mertebesine ulaşmayı şereflerin en yücesi olarak bilmiştir. Yanı başımızdaki ülkeleri aynı terör örgütleri vasıtasıyla cehenneme çevirip, milyonlarca insanın geleceğini karartanlar, önceki gün yine terör örgütleri vasıtasıyla Diyarbakır Kulp ilçesinde gerçekleştirdikleri bombalı saldırıyla 7 kardeşimizi vahşice katletmiştir. Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlı tutumu nedeniyle tükenme noktasına gelen PKK terör örgütü, artık militan temin edemez hale gelmiş, kandırarak veya zorla dağa çıkardıkları çocukların, gençlerin annelerinin bedduaları karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Bu vesileyle Diyarbakır'da ortaya koydukları direnişle destan yazan analarımızın yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tükenme noktasına gelen hain terör örgütü, gerçekleştirdiği kalleş saldırılarla, kurduğu pusularla moral bulmaya çalışmakta, kandan beslenmeye devam etmek istemektedir. Ancak, aziz milletimiz her şeyin farkındadır. Birlik beraberliğimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve istikbalimize kasteden, Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin desteğiyle kan döken PKK, YPG, DEAŞ terör örgütleri gibi milletimizin manevi hassasiyetlerini suiistimal ederek efendilerine hizmet eden FETÖ ve benzeri yapılanmalara militanlık edenler de hak ettikleri sonla karşı karşıya kalacaklardır. Bugün tüm Türkiye'de, hep birlikte bunu ilan ediyoruz ki; bizlere bu acıları yaşatan yılan başlarını da günü gelince ezeceğiz. Bu uğurda şehitlerimize rahmet, gazi olan tüm kardeşlerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA