Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu İle Mücadele Eğitici Eğitimi Programı sertifika dağıtım töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2019 yılı sonunda hizmete girecek AMATEM ve ÇEMATEM projelerinin revize edildiğini ve her iki merkeze de 50'şer yatak ilave için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Uyuşturucu İle Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen, Uyuşturucu İle Mücadele Eğitici Eğitimi programı ilk grup sertifika törenine katıldı. Vali Erin'in talimatlarıyla geçen yıl Şanlıurfa il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen "Şanlıurfa İli Uyuşturucu Bağımlılığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi Araştırma Projesi"nde elde edilen bilgiler doğrultusunda hayata geçirilen "Şanlıurfa İli Uyuşturucu İle Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, toplam 200 kamu personelinin katılacağı "Uyuşturucu İle Mücadele Eğitici Eğitimi"ne katılarak başarı gösteren ilk 25 kişilik grubun sertifikaları, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen törenle verildi.

"Zehir tacirlerine karşı en sert tedbirler uygulanacak"

Sertifika töreninde bir konuşma yapan Vali Erin, uyuşturucu madde bağımlılığının mücadele gerektiren bir sorun olduğunu ve bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik en önemli tedbirin bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri olduğunu söyledi. Vali Erin, "Bu maddeyi temin ederek haram para kazanan, çocuklarımızı zehirleyenlere dünyayı dar etmemiz gerekir. İlk yapmamız gereken bu. Şu ana kadar emniyet ve jandarmamızın bu işin ticaretini yapanların gözaltına alınıp, adli makamlara teslim edilmesi konusunda Türkiye'deki 81 il içerisinde performansı en yüksek il olduğunu ifade ediyor, kolluk kuvvetlerimizi de bu anlamda tebrik ediyorum. Ama bu yeterli değil, daha yüksek oranda ve daha sert bir mücadele anlayışını sahaya yansıtmalıyız Burada edindiğiniz bilgiler temelinde kendinizi geliştirmeniz, görev yaptığınız mahallelerde, kamu kurumlarında, yerleşim yerlerinde toplumun ileri gelenleri ile bu bilinci paylaşmanız, yeni mücadele grupları oluşturmanızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA