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Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı

ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı

ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda arama yapılan adreslerde 11 tüfek, 5 tabanca, 14 şarjör, 670 mermi ve 2 kilo 5 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan silah ve uyuşturucuya el koyan jandarma, 14 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA




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