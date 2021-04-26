Şanlıurfa'da vektör ile mücadele tam gaz devam ediyor

Sivrisineklerin üreme dönemi olarak bilinen bahar aylarının gelmesi ile birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şanlıurfa kent merkezi ve kırsal mahallerdeki dere yatakları, rögarlar, fosseptik çukurlar, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları ve atık depolama alanlarında düzenli olarak ilaçlıyor.

İLAÇLAMA İÇİN SAHADA

İl genelinde vektör mücadelesi sertifikalı 106 personel ve 32 araç 6 arazöz 4 traktör ile çalışmalarını gece ve gündüz yürüten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı güzergâh ve programlara göre düzenli olarak alan taraması yaparak vektörleri yok ediyor.

BİR YANDAN İLAÇLAMA DİĞER YANDAN BİLGİLENDİRME

Ayrıca vektörle ilgili olarak vatandaşları bilgilendiren ekipler, sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ağzı açık çöp, gübre vb. organik atıklardan ürediği, bit, pire, kene türü parazitlerin ise dış parazit uygulamaları yapılmayan evcil hayvanlardan kaynaklandığı konusunda uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI