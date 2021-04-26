Aylardır konuşuluyordu! Burak Kaya-Fatoş Altınbaş el ele görüntülendiManisa'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kumar operasyonunda 2 kişiye para cezasıÖğrenciler yakında spor salonlarına kavuşacak, Salihli’deki okullara spor tesisi yapılıyorTarlada çalışırken havuzdan duyduğu sesin sahibi pelikan çıktıTraktör kazası yine can aldı! Devrilen traktörün altında kaldıABD endişeli: Koronavirüs aşılarının üretim kontrolü Rusya ve Çin'in eline geçiyor!Aydın'da bahar temizliğine başlandıİstanbul’da iletişim firmalarına dadandılar! Kablo hırsızları yakalandıErva isminin anlamı nedir, Erva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şanlıurfa Valisi kendi aracıyla esnafı ziyarete giderek sürpriz yaptı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Şanlıurfa'da vektör ile mücadele tam gaz devam ediyor

Şanlıurfa'da vektör ile mücadele tam gaz devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından halk sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı il genelinde vektör ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Şanlıurfa'da vektör ile mücadele tam gaz devam ediyor

Sivrisineklerin üreme dönemi olarak bilinen bahar aylarının gelmesi ile birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şanlıurfa kent merkezi ve kırsal mahallerdeki dere yatakları, rögarlar, fosseptik çukurlar, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları ve atık depolama alanlarında düzenli olarak ilaçlıyor.

İLAÇLAMA İÇİN SAHADA

İl genelinde vektör mücadelesi sertifikalı 106 personel ve 32 araç 6 arazöz 4 traktör ile çalışmalarını gece ve gündüz yürüten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı güzergâh ve programlara göre düzenli olarak alan taraması yaparak vektörleri yok ediyor.

BİR YANDAN İLAÇLAMA DİĞER YANDAN BİLGİLENDİRME

Ayrıca vektörle ilgili olarak vatandaşları bilgilendiren ekipler, sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ağzı açık çöp, gübre vb. organik atıklardan ürediği, bit, pire, kene türü parazitlerin ise dış parazit uygulamaları yapılmayan evcil hayvanlardan kaynaklandığı konusunda uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Şanlıurfa'da vektör ile mücadele tam gaz devam ediyor

Şanlıurfa'da vektör ile mücadele tam gaz devam ediyor

Şanlıurfa'da vektör ile mücadele tam gaz devam ediyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT