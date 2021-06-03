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  3. Şanlıurfa'da yaşanan feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da yaşanan feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti!

Elde edilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek-Çermik kara yolunda seyreden aracın kontrolünü kaybetmesiyle birlikte kaza meydana geldi. Olay yerine birden fazla ekip sevk edildi. Yapılan tespit sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa'da yaşanan feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da meydana gelen katliam gibi trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu, 5 kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil Şanlıurfa'nın Siverek-Çermik kara yolunun 25. kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada araç kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yaşanan feci kaza sonucu 5 kişi hayatını yitirdi!

OLAY YERİNE BİRDEN FAZLA EKİP YÖNLENDİRİLDİ

Çevrede bulunan insanların kazayı yetkili kişilere haber vermesiyle birlikte olay yerine  jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da yaşanan feci kaza sonucu 5 kişi hayatını yitirdi!

KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN 2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Şanlıurfa'da yaşanan feci kaza sonucu 5 kişi hayatını yitirdi!

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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