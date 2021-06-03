Şanlıurfa'da yaşanan feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti!
Elde edilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek-Çermik kara yolunda seyreden aracın kontrolünü kaybetmesiyle birlikte kaza meydana geldi. Olay yerine birden fazla ekip sevk edildi. Yapılan tespit sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şanlıurfa'da meydana gelen katliam gibi trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu, 5 kişi yaşamını yitirdi.
İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil Şanlıurfa'nın Siverek-Çermik kara yolunun 25. kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada araç kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
OLAY YERİNE BİRDEN FAZLA EKİP YÖNLENDİRİLDİ
Çevrede bulunan insanların kazayı yetkili kişilere haber vermesiyle birlikte olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN 2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
CESETLER MORGA KALDIRILDI
Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.