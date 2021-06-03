Şanlıurfa'da yaşanan feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da meydana gelen katliam gibi trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu, 5 kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil Şanlıurfa'nın Siverek-Çermik kara yolunun 25. kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada araç kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE BİRDEN FAZLA EKİP YÖNLENDİRİLDİ

Çevrede bulunan insanların kazayı yetkili kişilere haber vermesiyle birlikte olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN 2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.