Şanlıurfa'da yaşanan feci kaza sonucu 5 kişi hayatını yitirdi! Elde edilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek-Çermik kara yolunda seyreden aracın kontrolünü kaybetmesiyle birlikte kaza meydana geldi. Olay yerine birden fazla ekip sevk edildi. Yapılan tespit sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil Şanlıurfa'nın Siverek-Çermik kara yolunun 25. kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada araç kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. OLAY YERİNE BİRDEN FAZLA EKİP YÖNLENDİRİLDİ Çevrede bulunan insanların kazayı yetkili kişilere haber vermesiyle birlikte olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN 2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. CESETLER MORGA KALDIRILDI Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. şanlıurfatrafik kazaları