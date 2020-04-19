Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 apartman karantinaya alınırken, bir mahallede uygulanan karantina uygulaması ise sona erdi.



Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.



Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka, Konuklu ve Ahmet Yesevi mahalleleri ile Karaköprü ilçesi Doğukent, Seyrantepe ve Atakent mahalleleri, Eyyübiye ilçesi Batıkent ve Siverek ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde bulunan 8 apartmanda birer kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle belirtilen adreslerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.



Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışlara kapatıldı.



Bu arada, Akçakale ilçesinin Narlıova Mahallesi'nde uygulanan 14 günlük karantinanın ise sona erdiği belirtildi.

Kaynak: AA