Şanlıurfa’da yerel yönetimler bölge toplantısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 02, 03 ve 04 Ağustos tarihlerinde belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan "yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı" hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından belediyelerin sorunlarını çözmek ve projeler geliştirmek adına düzenlenen "yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı" bu kez Şanlıurfa'da yapılacak. AK Parti Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılacağı toplantı 14 ilden il ve ilçe belediye başkanları, bakan yardımcıları, meclis üyeleri, il genel meclisi, kadın kolları ve gençlik kollarının katılımıyla gerçekleşecektir. Toplantının Şanlıurfa'da yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Beyazgül, toplantının Urfa'ya turizm açısından da fayda sağlayacağını belirtti.

"Toplantıda Şanlıurfa'mızın sorunlarını ele alacağız"

Toplantının 02-03-04 tarihlerinde olacağının belirten Beyazgül, "Bu toplantıya Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden yerel yöneticilerimiz katılacaktır. Yerel yöneticilerimizin yanı sıra, bakan yardımcıları, genel müdürler ve Genel Merkez Yerel Yönetim Başkanımız Mehmet Özhaseki katılacaktır. Toplantıda yerel yöneticilerimiz kendi bilgi ve birikimlerini aktardıkları gibi, istişareler olacak ve bakan yardımcıları ile birlikte Şanlıurfa'mızın sorunları konuşulacak. Peygamberler Şehri olarak bu toplantıda misafirperverliğimizi en güzel şekilde göstereceğiz. Bu toplantı sayesinde şehrimizin tarihi ve kültürel mekanlarda daha çok tanıtılmış olacaktır. Ulusal medya düzeyinde tanıtımlar olacaktır. Urfa Peygamberler Şehri. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 Göbeklitepe Yılı ilan etmesi ile beraber Urfa daha çok merak edilen bir şehir haline gelmiştir. Yerel Yönetim Toplantı'sının Urfa'da yapılması da bu nedenle önemlidir. Toplantıya katılacak olan her katılımcı bir turizm elçisi olarak kendi memleketinde Urfa'nın tanıtımı konusunda önemli bir yere sahip olacaktır. Urfa'mız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA