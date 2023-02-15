Şanlıurfa’da yıkılan binalar soruşturmasında gözaltı kararı verilmişti! 3’ü enkaz altında kalarak öldü

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan açıklamada bulundu.

Ayhan, ilk yıkılan apartmanla ilgili devam eden soruşturma çerçevesinde, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si müteahhit 4 kişinin tutuklandığını söyledi. Dezenformasyona müsaade edilmeyeceğini de vurgulayan Vali Ayhan, belirlenen 16 hesap kullanıcısının gözaltına alındığını ve mahkeme süreci sonrası bazı şahısların tutuklandığını ifade etti.

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, açıklamasında, “Bina bina incelemeler devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir şekilde çalışmalar yürütüyor ve hızlı bir şekilde yapmaktadır. İlk yıkılan apartmanla ilgili adli işlemler başladı. 14 aslında işlem yapılan 3 vefat var, birisi şu an hastanede tedavi görüyor, 10 kişiye gözaltı kararı verildi, 10 kişiden 4 kişi de tutuklandı. Diğerlerine de adi kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Bu çalışmalar diğer tüm apartmanlar içinde peyderpey devam edecek. Bu yapılan çalışma sadece bir apartman içinde muhakkak ki bu sayı artacak. Vatandaşlarımız müşteri olsun devlet hiçbir zaman kimsenin yaptığını yanına kar bırakmaz, yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bunu söyleyebilirim. Özellikle bu konuda vatandaşlarımızın müsterih olmalarını istiyorum” dedi.