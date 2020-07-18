Şanlıurfa’da yılan yağlı sabun ilgi odağı oldu

Şanlıurfa'da uzun yıllardır doğal ürün ve hayvansal gıdalardan sabun üreten bir sabuncu, saç dökülmesini önleyen ve hücre yenilenmesine yardımcı olduğunu öne süren yılan yağından sabun üretti. Ürettiği sabun vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Şanlıurfa'da tezgahında 60 çeşit sabun bulunduran meşhur sabuncu Mehmet Halil Akkuş, yaptığı bitkisel sabunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tezgahta bulunan eşek ve keçi sütünden yapılan sabunlarla daha önce ilgi odağı olan sabuncu, son olarak yılan yağından ürettiği yılan yağlı sabun ile vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Sabuncu Akkuş, hiçbir kimyasal maddenin kullanılmadığı öne sürülen sabunların, cilt konusundaki her derde deva olduğunu savunuyor. Akkuş, yılan yağından ürettiği sabunun ise saç dökülmesini önlediğini ve hücre yenilenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Yılan yağından sabun üretti

Şanlıurfa'da uzun yılardır sabun üreten meşhur sabuncu Mehmet Halil Akkuş, "Yeni ürün olarak tamamen yılan yağında yaptığımız bir sabunumuz var. Bu sabun saç dökülmesini önlediği gibi hücre yenilenmesine de yardımcı olur. Ayrıca arası açılmış saçlarda hücre yenilenmesi sağlar. Bu sabunumuz vatandaşlar tarafından ilgi görüyor" dedi.

Akkuş, korona virüs salgını nedeniyle el sabunu satışlarının artığını da sözlerine ekledi.

Sabun alamaya gelen vatandaşlardan Mustafa Kuş, "Saç dökülmesini önleyici faydası olduğunu öğrendik. Yılan yağlı sabunu alacağım hem kendim hem de evdeki ailem için alacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA