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Şanlıurfa’da yoğun sis sürücüleri zorluyor

Şanlıurfa'da yoğun sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor.

Şanlıurfa’da yoğun sis sürücüleri zorluyor

Şanlıurfa'da yoğun sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor.

Merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştü. Trafiğin kontrollü sağlandığı kentte, sürücülerin sis farklarını açarak ilerlediği görüldü.

Trafik ekipleri de sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Şanlıurfa’da yoğun sis sürücüleri zorluyor

Şanlıurfa’da yoğun sis sürücüleri zorluyor

Kaynak: İHA




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