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  3. ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Rabia Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 06 MSJ 22 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pınar Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Pınar Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

ABANA

ÇAĞLA YÜKSEL

0

0%

ARAÇ

ESRA ACAR

0

0%

AZDAVAY

İLYAS AK

0

0%

BOZKURT

MUSTAFA ÇUKURKOL

0

0%

CİDE

HASAN SOYUBELLİ

0

0%

ÇATALZEYTİN

AKİF YALÇIN

0

0%

DADAY

MURAT TANSEVER

0

0%

DEVREKANİ

FATMA GÜNDOĞDU

0

0%

İNEBOLU

NİZAM KUVVET

0

0%

MERKEZ

KADİR YALÇIN

0

0%

KÜRE

İSMAİL TAŞKAN

0

0%

TAŞKÖPRÜ

TAYYİP KÖSE

0

0%

TOSYA

İSMAİL AKMANOĞLU

0

0%

İHSANGAZİ

HASAN BAKAR

0

0%

PINARBAŞI

AYHAN GÜNDOĞDU

0

0%

ŞENPAZAR

ADEM URGANCI

0

0%

AĞLI

ENGİN DEMİRCİ

0

0%

DOĞANYURT

ÖMER YALÇIN

0

0%

HANÖNÜ

NİHAT YAZICIOĞLU

0

0%

SEYDİLER

HASİP YAZICIOĞLU

0

0%

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