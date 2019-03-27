ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı
ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.
ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Rabia Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 06 MSJ 22 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pınar Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Pınar Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
ÇAĞLA YÜKSEL
0
0%
ESRA ACAR
0
0%
İLYAS AK
0
0%
MUSTAFA ÇUKURKOL
0
0%
HASAN SOYUBELLİ
0
0%
AKİF YALÇIN
0
0%
MURAT TANSEVER
0
0%
FATMA GÜNDOĞDU
0
0%
NİZAM KUVVET
0
0%
KADİR YALÇIN
0
0%
İSMAİL TAŞKAN
0
0%
TAYYİP KÖSE
0
0%
İSMAİL AKMANOĞLU
0
0%
HASAN BAKAR
0
0%
AYHAN GÜNDOĞDU
0
0%
ADEM URGANCI
0
0%
ENGİN DEMİRCİ
0
0%
ÖMER YALÇIN
0
0%
NİHAT YAZICIOĞLU
0
0%
HASİP YAZICIOĞLU
0
0%
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.