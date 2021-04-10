Şanlıurfa'daki kaza ucuz atlatıldı! Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda trafik kazası meydana geldi. Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Evren Sanayi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 ER 882 plakalı Ford marka kamyonet ile 63 ABC 546 plakalı Volkswagen minibüs çarpıştı.
TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI
Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı