Şanlıurfa'daki kaza ucuz atlatıldı! Kamyonet ile minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Evren Sanayi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 ER 882 plakalı Ford marka kamyonet ile 63 ABC 546 plakalı Volkswagen minibüs çarpıştı.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı