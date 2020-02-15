Şanlıurfa'daki kelaynak üretim tesisini yılda 100 bin kişi ziyaret ediyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu, yılda yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birecik'te 1977'de 2 ergin ve 9 yavruyla başlanan üretim çalışmaları sonucunda sayıları 244'e ulaşan kelaynaklar, DKMP tarafından koruma altında tutuluyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynaklar için bu yıl yapılan "Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında faaliyetler yürütülüyor.

Söz konusu planın hazırlanma amaçları arasında kelaynak türünün dağılış gösterdiği alanların belirlenmesi, popülasyonunun devamlılığının sağlanmasına yönelik türün ortam tercihi, ekolojik ve biyolojik ihtiyaçları, koruma ilkeleri, oluşturulan koruma alanının yönetimi ve alandaki insan faaliyetlerinin ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarının belirlenmesi yer alıyor.

Turizm şirketlerinin bölgedeki tur güzergahlarına dahil ettiği Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nu yılda yaklaşık 100 bin kişi ziyaret ediyor.

Her yıl şubat ayında üreme dönemlerini geçirmeleri için doğaya bırakılan kelaynaklar, yaşamlarını Türkiye'de sadece Birecik'te bulunan istasyonda sürdürüyor.

Kaynak: AA