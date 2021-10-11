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  3. Şanlıurfa'dan çalışmak için Çorum'a gelmişlerdi! Kaybolan Ali Kubacık'ın 6 saat sonra cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'dan çalışmak için Çorum'a gelmişlerdi! Kaybolan Ali Kubacık'ın 6 saat sonra cansız bedeni bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 13 yaşındaki Ali Kubacık'ın cansız bedeni 6 saat sonra su birikintisi içinde bulundu.

Şanlıurfa'dan çalışmak için Çorum'a gelmişlerdi! Kaybolan Ali Kubacık'ın 6 saat sonra cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa'dan çalışmak amacıyla için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin, 13 yaşındaki oğulları Ali Kubacık'tan ailesi haber alamadı.

UZUN SÜRE ARAZİDE ARADILAR

İhbar sonrası arazide Ali Kubacık'ı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca bölgedeki isale hattı inşaatındaki su birikintisinde arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

Şanlıurfa'dan çalışmak için Çorum'a gelmişlerdi! Kaybolan Ali Kubacık'ın 6 saat sonra cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ SU BİRİKİNTİSİNDE BULUNDU

Bunun üzerine bölgeye geçen AFAD dalgıçları gece saatlerinde  yaklaşık 3 metre derinliğindeki su birikintisinde yaklaşık 6 saat sonra  çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Ali Kubacık'ın sudan çıkarılan cansız bedeni otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şanlıurfa'dan çalışmak için Çorum'a gelmişlerdi! Kaybolan Ali Kubacık'ın 6 saat sonra cansız bedeni bulundu Şanlıurfa'dan çalışmak için Çorum'a gelmişlerdi! Kaybolan Ali Kubacık'ın 6 saat sonra cansız bedeni bulundu Şanlıurfa'dan çalışmak için Çorum'a gelmişlerdi! Kaybolan Ali Kubacık'ın 6 saat sonra cansız bedeni bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
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