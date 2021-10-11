Şanlıurfa'dan çalışmak için Çorum'a gelmişlerdi! Kaybolan Ali Kubacık'ın 6 saat sonra cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa'dan çalışmak amacıyla için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin, 13 yaşındaki oğulları Ali Kubacık'tan ailesi haber alamadı.

UZUN SÜRE ARAZİDE ARADILAR

İhbar sonrası arazide Ali Kubacık'ı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca bölgedeki isale hattı inşaatındaki su birikintisinde arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

CANSIZ BEDENİ SU BİRİKİNTİSİNDE BULUNDU

Bunun üzerine bölgeye geçen AFAD dalgıçları gece saatlerinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki su birikintisinde yaklaşık 6 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Ali Kubacık'ın sudan çıkarılan cansız bedeni otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.