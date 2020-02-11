İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)

Şanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)

ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ

Şanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT