Şanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardı

Şanlıurfa'da bir kişi, 28 yaşındaki 3 çocuk annesi olan eşini eve kilitleyip günlerce çeşitli işkenceler yaptı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken eve gelen 112 ekipleri ise kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.