Şanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşanan olayda 28 yaşındaki 3 çocuk annesi yabancı uyruklu Mirvet Nimej isimli bir kadın, eşi İlyas A. tarafından kendi evinde işkenceye maruz kaldı. Olaydan çevredekilerin haberdar olması üzerine eve gelen 112 ekipleri kadını ambulansla hastaneye kaldırırken yoğun bakıma alırken polis ekipleri ise cani kocayı yakalayarak gözaltına aldı. hastanede kadına yapılan muayenede kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.
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