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  3. Şanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardı

Şanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardı

Şanlıurfa'da bir kişi, 28 yaşındaki 3 çocuk annesi olan eşini eve kilitleyip günlerce çeşitli işkenceler yaptı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken eve gelen 112 ekipleri ise kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşanan olayda  28 yaşındaki 3 çocuk annesi yabancı uyruklu Mirvet Nimej isimli bir kadın, eşi İlyas A. tarafından kendi evinde işkenceye maruz kaldı. Olaydan çevredekilerin haberdar olması üzerine eve gelen 112 ekipleri kadını ambulansla hastaneye kaldırırken yoğun bakıma alırken polis ekipleri ise cani kocayı yakalayarak gözaltına aldı. hastanede kadına yapılan muayenede kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.

Şanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardıŞanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardıŞanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardıŞanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardı

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07 Ekim 2020 Çarşamba 10:18
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