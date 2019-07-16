Şanlıurfalı çocuklar “Akıllı Dost: Doru" ile buluştu

Çizgi Film Kahramanı Doru, Piazza'da, binlerce Şanlıurfalı çocuğa unutulmaz tatil anları yaşattı.

Yaz tatilini birbirinden renkli etkinlikler düzenleyen AVM'de geçiren Şanlıurfalı çocuklar, İbi ve Tosi'den sonra bu kez Doru ve arkadaşları ile buluştu. Unutulmaz tatil anıları yaşayan çocuklar, Doru ve arkadaşları ile hem eğlendiler hem de hayatları boyunca kendilerine kılavuz olacak yararlı bilgiler öğrendi.

TRT Çocuk Kanalının en çok sevilen çizgi flim kahramanlarından Doru ile buluşmak için aileleri ile birlikte AVM'ye akın eden binlerce çocuk, her gün üç seans halinde düzenlenen etkinlikte eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik alanında oluşturulan platformda çocukları eğlendiren Doru ve arkadaşları AVM koridorlarının şen çocuk kahkahaları ile adeta inlettiler. Çocuklar unutulmaz çocukluk anılarını hafızalarına kazırken, aileleri de onları izleyerek, mutluluklarına ortak oldular.

Piazza Club formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocuklarının ücretsiz katıldığı etkinlikte, Doru ve arkadaşları, şarkı, oyun ve sürprizlerle dolu şovlarının ardından çocuklarla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdiler. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunan birbirinden eğitici ve öğretici etkinlikler düzenleyen AVM'nin, yaz tatili eğlencesinin önümüzdeki günlerde yeni konuklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA