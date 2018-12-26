Şanlıurfalılar “Yanımda Kal” filmini sevdi

Aşk ve dram türündeki "Yanımda Kal" filminin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, Şanlıurfalı sinemaseverlerle Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde buluştu.

Ulusal ve uluslararası marka karmasıyla hesaplı alışveriş imkanı sunmanın yanı sıra müzik, edebiyat ve sinema dünyasının ünlülerini sevenleriyle buluşturmaya devam eden Piazza AVM, bu kez son dönemlerin en çok konuşulan filmlerinden "Yanımda Kal"ın başrol oyuncularından olan Çağlar Ertuğrul'u konuk etti.

Sempatik ve mütevazı kişiliğiyle Şanlıurfalı sevenlerinin gönüllerini fetheden Çağlar Ertuğrul, Cinemaximum Salonundaki özel gösterim öncesinde sinemaseverlerle sohbet etti. Şanlıurfalılar, oynadığı dizi filmlerle de tanınan ekranın sevilen yüzü Çağlar Ertuğrul'u yakından görmek, sohbet etmek ve birlikte fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştılar.

Yaşamı sorgulatan dopdolu bir aşk

Filmde, gerçek aşkı bulunca hayatını sorgulamak zorunda kalan Emir karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, filmin çekimi sırasında yaşadıkları güzel anıları sevenleriyle paylaştı. Çağlar Ertuğrul, Şanlıurfalılara gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Senaryosu Çağlar Yurt'a ait, Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı, Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın başrolleri paylaştığı film, işkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir kızın dramatik aşk hikayesini konu ediyor.

Kaynak: İHA